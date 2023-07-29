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2023SSの新作 定価約20万円
malgiela リング 指輪 マルタンマルジェラ ナスカン ピアス
奈良県の伝統的工芸技法「金糸」を用いたオリエンタルかつラグジュアリーな指輪です。18金のリングに18金の糸を無造作に巻き付けるという、現代の宝飾的な価値観から見れば一見無価値な意匠が大人の遊び心をくすぐります。2ヵ月ほどコンスタントに使用しましたが打痕や傷もない綺麗な状態です。
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2023SSの新作 定価約20万円奈良県の伝統的工芸技法「金糸」を用いたオリエンタルかつラグジュアリーな指輪です。18金のリングに18金の糸を無造作に巻き付けるという、現代の宝飾的な価値観から見れば一見無価値な意匠が大人の遊び心をくすぐります。2ヵ月ほどコンスタントに使用しましたが打痕や傷もない綺麗な状態です。ナイスネス niceness2022ss 22aw 23ss 23awCOMOLI コモリ 未使用 新品maatee&sons マーティ アンド サンズa.presse アプレッセoutilherill ヘリルLe Yucca's レユッカスporter classicheugn ユーゲンL'ECHOPPE レショップ 別注 IMA:ZINEcasey caseycristaseyasunseastein シュタインanatomicaarc'teryx veilanceblurhmskaptain sunshine キャプテンサンシャインancellmGABRIELA COLL GARMENTS ガブリエラコールガーメンツPaul Harnden ポールハーデンELENA DAWSONARCHIVIO J.M.Ribottaichi murakamiIsabella StefanelliAraki YuuensouThe Crooked TailorBIEK VERSTAPPENGUIDI グイディMA+ TagliovivoGeoffrey b.Smallklasicap.r.pattrsonissac sellamreinhard plankKavalarts&scienceCATHEDRALAtelier103 wolf&wolffansnamwhite albumlutaysgodard Haberdasheryuma wangcarol christian poell by walidlescaaccalmiei am dork fendart アイアムドーク フェンダール hermes エルメス cartier カルティエ vintage ヴィンテージ アーカイブbowery blue makers sartoria yamacci
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TOMIMATSU DAN ENLINK #10 18KG
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今季一番 TOMIMATSU DAN ENLINK #10 18KG リング
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