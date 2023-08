全商品オープニング価格！ トシちゃん様専用　新品バイオライトキャンプストーブ2PLUS ポータブルグリル ストーブ/コンロ

バイオライトキャンプストーブ2PLUS

2つをセットで販売します。

2023年3月に購入しました。

新品未使用です。使用していないため美品です。

バイオライトは購入時の箱がありません。

どちらも付属品全てあります。

写真のものが全てです。

以下HPより抜粋

キャンプストーブ

○焚き火で発生した熱を電気に変換してファンを回し、燃焼効率を上げるストーブ。ガスやガソリンを使わず小枝などの自然燃料を活用して、強力で安定した焚き火や調理を楽しめます。ファンの風力は4段階で調整出来、調理しやすい仕様です。

発電した電気は本体に蓄電され、焚き火をしてない時でも電子機器に充電出来ます、蓄電量は前モデルに比べ20%増量しています。

発電量・風力・蓄電量が一目でわかるLEDのインジケータを搭載、USBポートに繋げて手元を照らせるフレックスライト付き。

・ステンレス鋼

・Φ12.7×21cm

・重さ 935kg

・USB出力 2A

・内臓電池 3,200mAh

ポータブルグリル

キャンプストーブ(別売)専用のグリル。燃料補給用の穴が開いており、調理しながらの給木が簡単です。すり鉢構造になっているため、肉や魚を焼いたときに出る余分な油も燃焼させることができ、後片付けも比較的楽に行えます。コンパクトになる折り畳み式で専用カバー付き。専用カバーはまな板として、食材を載せるトレイとしても使えます。

キャンプストーブ定価24200円

ポータブルグリル定価 9790円

焚き火台

キャンプファイヤー

キャンプ

モンベル

ソロキャンプ

災害用

ツーリングキャンプ

商品の情報 ブランド モンベル 商品の状態 新品、未使用

