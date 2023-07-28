2022年レディースファッション福袋特集 モダン！Beau Gesteレザートートバッグ　グリーン トートバッグ

☆商品詳細

GRES PAPISの ベイビークロコダイル センター取りのバック

Beau Gesteレザーバック。

バリー キャンパストートバッグ

深いグリーンとゴールドに白いステッチが、モダンで可愛い。

POLO ラルフローレン デニム トート バック

かっちりしたコーディネートにもカジュアルにも合わせやすいです。

LOEWEロエベトートバッグ/モスグリーン

中に2個メッシュのポケットが収納しやすい。

MICHAEL KORS 2way ミニトート ショルダーバッグ ブラック



フェイラー ♢ 銀座三越限定 限定30個 ハイジ 赤 トート♪レア♪完売

☆サイズ

♣︎新品同様♣︎ エルメス ドゥブルセンス36

横約35cm

未使用 ロンシャン トートバッグ ポーチ付き ブラック ゴールド 総柄

高さ20cm

✨美品✨ ロゾ Longchamp クロコ型押 オールレザー トートバッグ A4

マチ約6cm

クロエ ウッディ トートバッグ

ハンドルの高さ約17cm

CELINE セリーヌ マカダム ブラゾン トリオンフ レザー トートバッグ

底約8cm✖️10cm

美品 ROPE ロペ トグルベルト レザー トートバッグ ハンドバッグ ベージュ

(自分で計ったサイズなので誤差はご了承ください)

コーチ（COACH）キャンバス、トートバッグ、デニム



【鑑定済】PRADA ナイロンサコッシュ ショルダーバッグ 赤 ユニセックス

☆商品状態

アンテプリマミスト トラプンタート

10段階でいうと7と状態は良好です。

Ronherman ロンハーマンワイキキ 限定トート

内側も綺麗です。

エルメス ピコタンPM 新品

1箇所ちょっとシミがあり、

【新品未使用】【正規品】MARNI ブラック×レッド

角は少し擦り切れがありますが目立ちません。

LOUIS VUITTON ハンドバック トートバッグ エピ

写真ご参照ください。

YOUNG&OLSEN ☆レザートートバッグ M

自宅保存で古鞄のためご理解ある方のみで御願いします。

マイケルコース トートバッグ ブラウン【新品未使用】



BAOBAO ISSEY MIYAKE プリズム 6×6 シルバー

☆入札前にご確認いただき、ご了承御願い致します。

RD17 ロエベ 極美品 カリエ ミニトートバッグ ハンドバッグ

* 保管に伴う多少の傷、汚れ、箱の傷み等ある場合もございますことをご理解いただきますようお願い致します。

美品！ zattu NEPPA グレー ザッツ トート

* 写真に色の差が多少ある場合があります。

紺 10th Anniversary Tote Bag RHC ロンハーマン

※ご購入検討いただいてる方のみコメントは、お受けします！お気軽にお問い合わせください。

ルイヴィトン バック



一点物⭐︎ロンシャン カスタムトート

#トートバッグ #beaugeste #本革 #グリーン

トリーバーチトートバッグネイビー 15"パソコンA4サイズ可



77】 ヴィトン マレ バケット ダミエ トートバッグ ポーチ付き

カラー···グリーン

kate spade トートバッグ KNOTT 新品未使用

柄・デザイン···無地

TUTUMU 豊岡鞄 ハンドバッグ

素材···本革

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆商品詳細Beau Gesteレザーバック。深いグリーンとゴールドに白いステッチが、モダンで可愛い。かっちりしたコーディネートにもカジュアルにも合わせやすいです。中に2個メッシュのポケットが収納しやすい。☆サイズ横約35cm高さ20cm マチ約6cmハンドルの高さ約17cm底約8cm✖️10cm(自分で計ったサイズなので誤差はご了承ください)☆商品状態10段階でいうと7と状態は良好です。内側も綺麗です。 1箇所ちょっとシミがあり、角は少し擦り切れがありますが目立ちません。写真ご参照ください。自宅保存で古鞄のためご理解ある方のみで御願いします。☆入札前にご確認いただき、ご了承御願い致します。* 保管に伴う多少の傷、汚れ、箱の傷み等ある場合もございますことをご理解いただきますようお願い致します。* 写真に色の差が多少ある場合があります。※ご購入検討いただいてる方のみコメントは、お受けします！お気軽にお問い合わせください。#トートバッグ #beaugeste #本革 #グリーンカラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···本革

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サポネッタ 本棚柄 ゴブラン バッグ シンクビートートバッグ フリルトート(大)エルベシャプリエ ハンドバッグ トートバッグ 704GPヨーガンレール ゴートメッシュのバケツ型バッグMARNI mini boat bag マルニ ミニボートバッグ極美品・希少色✨プラダ ハンドバッグ 三角ロゴプレート ボックス型 レザーsacai × PORTER pocket tote BLACK M