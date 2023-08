e079

新品タグ付✨◆Guy Laroche◆300万 仏 最高級シェアードミンクダイド

※プロフィールをご確認の上、ご購入ください

e079 【サガミンク】 高級感 レディース コート レザー 毛皮 F

------------------------------------------

【❀ クーポン情報✿】

*フォロー割しています

¥350~¥999 まで⇒¥50引き

¥1000以上⇒10%引き

フォロー割引希望の場合は商品コメント欄にてフォロー頂いた旨をお伝えください(^^) フォローを既にされている方もコメントお願い致します。

--------------------------------------------

◾︎ブランド...SAGA MINK

▪︎状態…傷、汚れなし

カラー···ブラック

素材···リアルファー

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···冬

▪︎サイズ...フリーサイズ

詳細

着丈…90㎝

身幅…58㎝

肩幅…58㎝

袖丈…53㎝

▪素材

毛皮

※タグ無しのため詳細は不明です。

------------------------------------------

【shop情報】

レディース、メンズ、ベビー、フォーマルからカジュアルまで幅広く出品しております(*^^*)

基本的にはused品がメインになりますが、新品タグ付き品もございます。

トップス・パンツ・スカート・アウター等々…

他の商品をご覧になりたい方⇒ #SAKURA*古着*プロフご覧ください

---------------------------------------

【注意事項】

*シミ、汚れ等は商品の状態に関する記載と商品画像を必ずご確認頂いた上ご購入ください。

こちらの不備ではない場合の購入後のクレームは対応しかねます。

*露出補正により商品の写真の色味が異なって見える場合があります。特にパーツを拡大している写真は変化しやすいです。実際の色味は基本的に1枚目を参考にしてください。

*発送は梱包した際のサイズに合わせ、ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便どちらで発送するかを決めております。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド サガミンク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

