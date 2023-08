Marshall MAJOR III BLUETOOTH ブラック

iub Marshall MAJOR III BLUETOOTH ブラック

未開封の状態の物を発送致します。

『マーシャル MAJOR Ⅳ メジャー4 Bluetooth(ブラック)』

『マーシャル MAJOR Ⅲ メジャー3 Bluetooth(ブラック)』

『マーシャル MAJOR Ⅲ メジャー3 Bluetooth(ブラウン)』

『Marshall Willen cream』

『Marshall Willen Black and Brass』

『Marshall EMBERTON ホワイト』

『Marshall EMBERTON ブラック』

『Marshall Mode Ⅱ』

◆Marshall MAJOR III BLUETOOTH BLACK

マーシャル メジャー Ⅲ ワイヤレスヘッドホン ブラック

【新品未開封】

■詳細

・Bluetoothバージョン:5.0

・重量:178g

・ドライバーサイズ:40mm

・連続再生時間:30時間

●概要

・本体搭載のコントロール・ノブで再生、停止、シャッフル、ボリューム調整などの操作が可能

・内蔵マイクによる通話機能も搭載

・フル充電時には30時間以上の連続使用が可能

・本体の3.5mm入力端子に他のヘッドホン/イヤホンを接続することで、ワイヤレスで再生中の音楽の同時リスニングが可能

・折り畳み可能かつ頑丈な設計で、長時間の持ち運びにも耐用

・取り外し可能な3.5mmオーディオケーブルとUSB充電ケーブル付属

・海外輸入品につき運送に伴う多少の傷、ヘコミ当があります、ご了承されご購入お願いします。

#Marshall

#Bluetooth

#メジャー

#ヘッドホン

#MARSHALL monitor

商品の情報 ブランド マーシャル 商品の状態 新品、未使用

