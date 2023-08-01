【限定特価】 マルジェラ リング　シルバー リング

MM6の真鍮のチェーンリングです。

ルビー&ダイヤモンド リング7号K10 PG

宗教的というか民族的でもあり、工業的なデザインが○です。

【グレン】ラザールダイヤモンド LAZARE DIAMOND

去年古着屋で購入。

カオルリング

パートナーとシェアできるアイテムです。

MOTO 月と太陽 10号 モト レザー

縁の部分に細かなにキズがありますが、

k14オパールリング13号

大きなダメージはありません。

専用JE99★高級 アレキサンドライト0.3ct ダイヤ プラチナ リング ソ付



◇ティファニー◇ソリティア/ダイヤ/リング/D0.23ct/プラチナ/ブランド

サイズ 13〜14号の間くらい

エタンセル ドゥ カルティエ ダイヤモンドリング K18WG ♯46 2.0mm

たて 約1.6cm

いいねありがとうございます！再値下げ！イオッセリアーニ 5連リング

よこ 約2.2cm

☆未使用品 Disney【美女と野獣】Beauty and the Beast



PT900 1.0CTオーバー ダイヤモンドリング 品質証明書付き

カラー···シルバー

ルビー ダイヤモンド リング K18 ホワイトゴールド 鑑定書 付き

材質···真鍮

SEIKOジュエリー K18 甲丸リング 18金 指輪 14号 Y02668



サマンサティアラ K10PG サファイア リング 9号[g59-50］

中古品にご理解頂ける方のみご検討ください。

『女神専属』 PT 950プラチナクラシック指輪1.0 ctダイヤモンドリン

ご不明な点がございましたらコメントください。

透かしデザイン✦ฺK18*4.73g*12.5号*ダイヤモンドリング*ゴールド



K18 WG ダイヤモンド 1.84ct リング ペアシェイプ 透かし彫り

マルタンマルジェラ

✨超美品・箱、保存袋つき✨ティファニー リング ナローリング 9号 シルバー

コムデギャルソン

【美品】PD950 ロシアンダイヤモンドリング

アンダーカバー

ジャスティンデイビス リボンリング PROMISEリング

アーツアンドサイエンスあう

PT900 エメラルドダイヤ取巻き 貴金属店在庫処分 最安値

サカイ

専用です！ エメラルドダイヤリング【0.487ct D1.33 Pt900】

マリアルドマン

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MM6の真鍮のチェーンリングです。宗教的というか民族的でもあり、工業的なデザインが○です。去年古着屋で購入。パートナーとシェアできるアイテムです。縁の部分に細かなにキズがありますが、大きなダメージはありません。サイズ 13〜14号の間くらいたて 約1.6cmよこ 約2.2cmカラー···シルバー材質···真鍮中古品にご理解頂ける方のみご検討ください。ご不明な点がございましたらコメントください。マルタンマルジェラ コムデギャルソンアンダーカバー アーツアンドサイエンスあうサカイマリアルドマン

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ダイヤモンド ダイヤ1.00ct リング 指輪 Pt900 プラチナ❗️Pt900ブルートルマリンダイヤモンドリング 14号SALE‼️k18トパーズダイヤモンドリング【2個セット】スワロフスキー リングプラチナPT900リング ルビー1.04 ダイヤ1.08ct 18号 7.33gプラチナパールリング pt900