大きな割引 富士通◆非接触◆A3スキャナ◆ScanSnap SV600◆スキャン490枚❗ PC周辺機器

■富士通◆Win&Mac対応◆ScanSnap SV600◆FI-SV600❗

EPSON LPC4K9K

■非接触型A3対応オーバーヘッドスキャナ❗

アップルウォッチAPPLE WATCH2 42

■２０１３年１１月製造❗

TOSHIBA ノート型パソコン PTBX-37MSUB

■総スキャン数は使用僅少４９０枚です❗（★画像２参照）

LOGITECH CRAFT キーボード

■中古動作品です❗

【値引き済】SONY SDカード 128GB tough SF-M128T

■ユーザー登録なし❗

東プレファンクションキーボード(USB) YE0100 MICRO CADAM

■出品前に基本的な動作確認は行っています❗

サクラ様専用Wacom MobileStudio Pro 13

■全ての機能チェックはしていません❗

QNAP NAS HS-210 & 3TB HDD 2台 & エルサウンド電源

■某IT企業からの買取品です❗

EPSON EB-E01 エプソンプロジェクター

■本体のみでしたので手持ちの付属品をお付けします❗

最終破格値下げ‼️エプソン プリンター エコタンク搭載 A4モノクロインクジェット

■Windows10にて動作確認済❗

VIVE ベースステーション Base Station 1.0 の2個セット

■最新の状態にアップデート済❗（★画像１０参照）

TOSHIBA SDXU-D128G

■セットアップDVDをPCにインストール後、すぐに使用可能です❗

Canon プリンタ TS3530

【主な特徴】・・下記を参照❗

TONGVEO Webカメラ 4K UHD 800万画素 自動フォーカス

■様々な原稿をカンタン電子化❗

Keychron K2 RGBバックライト アルミフレーム 赤軸 レトロキー付き

■新聞・雑誌や書籍などそのまま読取❗

BUFFALO HD-TDA6U3-B 新品未使用品 6GB外付けHD

■L版の写真６枚~８枚位でしたら同時スキャンし別々に１枚ずつ保存されるのでデータ化に大変便利❗ (★画像９参照)

新品・未開封 WD ポータブルHDD 4TB USB3.0

■高速起動・高速読取❗

【ほぼ未使用】ワコム Wacom Intuos Pro Medium

(★PCのCPUや環境により取込速度が遅い場合があります)

EPSON EP-805A インクジェットプリンター

■読取範囲内に置いた複数の原稿を一度にまとめて電子化❗

【値下げ】I・O DATA 4TB HDD

■画像の歪みを自動補正❗

新品未開封：Echo Show 8 HDスクリーン付き

【付属品】・・下記の６点です❗

(無期限保証)サンディスク USBメモリー 1TB USB3.2超高速

★①他社製ACアダプター❗

値下げ！東プレFunction Keyboard(USB) YE0100

★②ACコード❗

1対10 BD・DVD・CDデュプリケーターケースSATA 日本語表示

★③USB2.0ケーブル❗

Penna タイプライター風キーボード ELRETRON

★④セットアップDVD❗（★バックアップ品）

Logicool (ロジクール) MX KEYS for Mac

★⑤スタートアップガイド❗ （★コピー）

IPEVO V4K PRO

★⑥背景マット代用品❗ （★ブラック・素材フェルト地)

SOXAI RING マットブラック 14号

（★新品未使用★高40cm✖幅90cm）

Canon PIXUS A3対応 プリンター IX6830

■購入者様で適当な長さに裁断してご使用ください❗

♥️46 動作保証 エプソン 複合機 プリンター PX-1700F

（★純正ではありませんがスキャン確認済）

RAZER DEATHSTALKER V2 Pro TKL 週末限定価格！

【ご注意】・・下記をご一読ください❗

［未開封］Fitbit LUXE LUNAR WHITE/SOFT GOLD

■キズ、擦れ、ハゲ、凹み、汚れなどがあります❗

【美品】APPLE WATCH3 38mm

■キズやハゲなどをタッチペンで補修しています❗

REALFORCE NG01B0

■外観は画像を参考に判断してください❗

ゲーミングキーボード(yu0039)+マウス(PRO X SUPERLIGHT)

■喫煙なし・ペット飼育歴なし❗

Canon トナーカートリッジ『519II』

■アルコールティシュ清掃済❗

サンワサプライ ドッキングステーション USB-CVDK6

■到着後、３日以内に受取評価をお願いします❗

APPLE APPLE WATCH SE2 44 MNAL MN 202209…

■電源が入らない以外の返品やクレームはお断りします❗

NEBULA APOLLO BLACK アフォガード様専用

■上記事項を守れる方のみご購入ください❗

Nebula Capsule II D2421 ブラック

■どなた様も即購入O.K.❗

TOSHIBA REGZA Z700X 55Z700X



Shure MV7 RK345つき 中古

#富士通

EPSON インク PMIC1C

#FJITSU

ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス

#スキャンスナップ

YAMAHA YANT-W25延長アンテナ2箱

#ScanSnap

ELECOM SeeQVault対応3.5インチ外付けハードディスク ELD-…

#スキャナー

Apple Smart Keyboard

#テレワーク

MatrixLab 8xv 3.0 PCB/plate/foam セット

#在宅勤務

Asus Wireless Router RT-AX82U

#ADF

【最終価格】TOPRE RFM01U11 REALFORCE MOUSE

#自炊…

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 傷や汚れあり

■富士通◆Win&Mac対応◆ScanSnap SV600◆FI-SV600❗■非接触型A3対応オーバーヘッドスキャナ❗■２０１３年１１月製造❗■総スキャン数は使用僅少４９０枚です❗（★画像２参照）■中古動作品です❗■ユーザー登録なし❗■出品前に基本的な動作確認は行っています❗■全ての機能チェックはしていません❗■某IT企業からの買取品です❗■本体のみでしたので手持ちの付属品をお付けします❗■Windows10にて動作確認済❗■最新の状態にアップデート済❗（★画像１０参照）■セットアップDVDをPCにインストール後、すぐに使用可能です❗【主な特徴】・・下記を参照❗■様々な原稿をカンタン電子化❗■新聞・雑誌や書籍などそのまま読取❗■L版の写真６枚~８枚位でしたら同時スキャンし別々に１枚ずつ保存されるのでデータ化に大変便利❗ (★画像９参照)■高速起動・高速読取❗ (★PCのCPUや環境により取込速度が遅い場合があります)■読取範囲内に置いた複数の原稿を一度にまとめて電子化❗■画像の歪みを自動補正❗【付属品】・・下記の６点です❗★①他社製ACアダプター❗★②ACコード❗★③USB2.0ケーブル❗★④セットアップDVD❗（★バックアップ品）★⑤スタートアップガイド❗ （★コピー）★⑥背景マット代用品❗ （★ブラック・素材フェルト地) （★新品未使用★高40cm✖幅90cm）■購入者様で適当な長さに裁断してご使用ください❗ （★純正ではありませんがスキャン確認済）【ご注意】・・下記をご一読ください❗■キズ、擦れ、ハゲ、凹み、汚れなどがあります❗■キズやハゲなどをタッチペンで補修しています❗■外観は画像を参考に判断してください❗■喫煙なし・ペット飼育歴なし❗■アルコールティシュ清掃済❗■到着後、３日以内に受取評価をお願いします❗■電源が入らない以外の返品やクレームはお断りします❗■上記事項を守れる方のみご購入ください❗■どなた様も即購入O.K.❗ #富士通 #FJITSU #スキャンスナップ #ScanSnap #スキャナー #テレワーク #在宅勤務 #ADF #自炊…

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 傷や汚れあり

【セット売り】Razer VIPER V2 PRO BLACKMicrosoft HoloLens 動作確認済みApple Magic Keyboard (A1843) スペースグレイ極美品!! Apple pencil 第 2世代 A2051MACBOOK PRO LATE 2011ximapex キーボード マウスSONY 壁掛けユニット SU-WL850Razer VIPER V2 PRO WHITE東プレ REALFORCE R2S-JPV-IV 静音 日本語配列 キーボード東プレ 23UB リアルフォース テンキー REALFORCE WC01B0