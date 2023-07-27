注目ブランドのギフト WATCH （美品）ファーウェイ GT 42mm 3 腕時計(デジタル)

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50分钟前
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HUAWEI WATCH GT 3 42mm スマートウォッチ 1.32インチAMOLEDタッチディスプレイ 長時間駆動バッテリー デュアルバンド5種GPS対応 血中酸素レベル常時測定 パーソナルAIランニングコーチ 心拍数モニタリング 100種+ワークアウトモード Bluetooth通話
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ひし型 ファーウェイ WATCH GT 3 42mm | www.kdcow.com
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