【同梱値引き対象外】

※多関節のため、ポージングに時間を要します。

こんなロボットがあったのかと驚嘆した少年時代。

そのフォルムをレゴで再現。

他にもLEGO商品を出品しております。

#けろるんLEGO

同梱値引きは、プロフで確認願います。

トラブル防止のため、ご購入前に、商品の説明、及びプロフに記載の取引における注意事項を必ずご確認下さい。

◎商品内容

・レゴ ロボット 26 天空 ロボット兵 オールブルー ×1体

全高 : 約20cm

※ミニフィグは付属しておりません

レゴ ロボット 26 天空 ロボット兵 オールブルー



◎梱包・発送

・腕、脚、頭、腰、胸部に分割した状態で発送します

・破損防止と防水を考慮して梱包・発送致します

◎本商品の注意事項

以下ご承知置きの上、購入の検討をお願い致します。

・鑑賞用のため、パーツが外れやすい箇所があります

・多関節のため、ポージングに時間を要します

・ミニフィグ は付属しておりません

・写真9の形態は、左右の腕を入れ替えています。また、頭部は写真10に示した内容にて、付属のアタッチメントを使用して接合しています。

・腕、脚、頭、腰、胸部に分割した状態で発送します。

また、輸送中やポージング時にパーツが外れることがあります。写真を見ての再組み立てに自信の無い方は、購入はおやめ下さい。こちらから、組み立て方法を提示することは出来ません。

◎取引における注意事項

プロフに記載の取引における注意事項をご確認頂き、同意頂ける方のみ購入の検討をお願い致します。ご購入頂いた時点で、同項記載内容に同意頂いたとみなします。

以上

00231

ロボット

ミニフィグ

LEGO

プレゼント

誕生日

ルパン

ラピュタ

シータ

パズー

ロボット兵

カラー···ホワイト

柄・デザイン···無地

キャラクター···その他

性別···男女兼用

素材···プラスチック

商品の情報 ブランド レゴ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド レゴ 商品の状態 未使用に近い

