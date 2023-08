ご覧頂きありがとうございます。

MARNI market 麻 カナパバッグ トートバッグ



〈古物商許可証取得済み〉

千葉県公安委員会 第441100003065号

●:こちらは鑑定済みの正規品になります。

●:即購入大丈夫です!

ルイヴィトン大容量のハンドバッグになります!

これから旅行に行く方にもってこいの大ボリュームバッグです✨

大きいのでマザーズバッグとしてもお使いいただけますのでいろんなシーンで活躍してくれます✨

◆ブランド:ルイヴィトン

◆商品名:サックウィークエンドGM

◆柄:モノグラム

◆サイズ:横約42cm

縦約39cm

奥行き約20cm

◆内ポケット数:1

◆色:茶色 ブラウン

◆付属品:なし(販売はのみです)

◆製造ナンバー:TH8909

◆購入先:エコリング

こちらは正規品になります。

ブランド品の購入先は真贋鑑定、買取りを行うストアになりますのでご安心ください。

◆状態について

☆ベタつきなし✨

☆モノグラム柄くっきり✨

内側の汚れ、外側ヌメ革の汚れ

内ポケットの汚れ

角部分のスレがございますがリペアし

目立たないようにしてあります✨

簡易メンテナンス、クリーニング済みなので

届いてからすぐにお使いいただけます✨

★取り扱いの品物に関して★

品物は中古品になります。使用感や記載しきれない小さな傷や汚れはありますので気になる箇所がありましたらコメントくださいませq(^-^q)

あくまで中古品になります。新品同様の状態を求める方、神経質な方は購入をご遠慮いただきますようお願いしますm(__)m

★返品について★

万が一正規品ではない、明らかに説明文と違うなど、こちらに不備がある場合は返品対応させていただきます。

★防カビクリーニング、簡易リペアを行っており

良い状態で提供しております。

最後までご覧いただきありがとうございます

m(_ _)m

管理番号A23145

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

