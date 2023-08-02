日本に LOW×Travis エアジョーダン1 Scott Phantom Black スニーカー

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NIKE JORDAN BRAND

パトリックスニーカー39 一度のみ使用

AIR JORDAN 1 LOW x Travis Scott Black Phantom

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エアジョーダン1 LOW×Travis Scott Black Phantom

NIKE エアジョーダン1 LOW×トラヴィス スコット

uu（違うページの商品と同封X)様専用シャネルヴィンテージスニーカー ハイカット

トラヴィススコット ブラックファントム

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商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ㅤㅤㅤㅤㅤNIKE JORDAN BRAND AIR JORDAN 1 LOW x Travis Scott Black Phantom NIKE エアジョーダン1 LOW×トラヴィス スコットトラヴィススコット ブラックファントムㅤㅤㅤㅤㅤㅤサイズ:24.5cm中身を確認したのみの状態です※写真の追加も可能ですㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤご購入後の返品・返金はお受けできません気になる点がありましたらお気軽にお申し付けくださいㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

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