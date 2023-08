◆◆商品◆◆

オススメです。

お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。

◆◆サイズ&カラー◆◆

表記サイズ:2

実寸サイズ(平置きにて測定)

肩幅:約53cm(肩から肩まで)

身幅:約50cm(脇下から脇下まで)

着丈:約65.5cm(首元の縫い目から裾まで)

多少の誤差はお許し下さい。

カラー:白

◆◆商品状態◆◆

特筆するような大きなダメージはございませんが、

画像にて記載しておりますとおり、

フロントネックリブ下付近、

中央腹部付近に薄いシミ汚れがございます。

よく画像をご確認下さいませ。

その他に特筆するようなダメージはございません。

まだまだご愛用頂ける商品です。

あくまで素人保管になりますので

気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。

〔管理:K-9-317_91008_12002(SS)〕

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィズヴィム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

