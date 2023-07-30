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激安店舗 【新品未使用】NIKE★コートバーロウ　ロー gs★24.5 スニーカー

商品の説明

NIKE court borough low gs
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ニューバランス 23.5㎝

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土日をはさむと郵便局がお休みの為
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商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

コンバース　オールスター　トラックウェーブハイ　ブラック　24.5 完売品

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NIKE court borough low gs24.5cm新品未使用。箱付。国内正規品。ホワイトとグレーのコントラストがスッキリとカッコいいタイプのものです。カラーも落ち着いているので色んなタイプの洋服に合わせやすいです♪もちろん履き心地もバッチリ！新品未使用ですが素人の自宅保管の為神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい！また購入時から若干の糊跡などご理解下さい箱付で送料がかかる為お値下げはごめんなさい(ᗒᗩᗕ)以上納得の上でご検討下さい早いモノ勝ち！即購入OK！土日をはさむと郵便局がお休みの為週明け発送になります#NIKE#courtborough#ナイキスニーカー#ナイキコートバーロウカラー...グレースニーカー型...ローカット履き口...紐素材...フェイクレザー柄・デザイン...無地

商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

激安店舗 【新品未使用】NIKE★コートバーロウ　ロー gs★24.5 スニーカー

49分钟前

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¥11,999 ¥10,199

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