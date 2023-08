適切な価格 HERMES エルメス　名作　リバーシブル　ボンバー ジャケット　ブルゾン ブルゾン

フォロー割

ノースフェイス(USA規格) デナリパーカージャケットフリース刺繍ロゴ ブラック

【商品説明】

80年頃にフランスの店舗にて購入したエルメスのリバーシブルボンバージャケットです。

zipperはその当時使われていたECLAIR。

定価は60万程度

サイズ50くらいの物はたまに出ますが54という大きいサイズは滅多に出ないです。

現代のサイズ感的にこれでXL程度です。

シルクプリント面は状態こそあまり良くないですがアイテム自体が廃盤で且つグッドサイズということもありこちらの価格に設定しております。

売れなければシルク面をリペアしてでも自身で着用する予定ですのでフォロー割以外のお値下げ交渉はしていただいてもお返事致しかねます。

■サイズ タグ表記 54

実寸

着丈66

身幅75

肩幅57

袖丈64.5

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

■状態

シルクプリント面、ところどころ破れがございます。

紺色の面は右背面に白い線の様な物がございます。

決してお安いお買い物ではないので気になる箇所はご納得いくまでご質問くださいませ。

※古着ですので汚れや傷など見落としがある場合もございます。神経質な方のご購入はお控えくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エルメス 商品の状態 傷や汚れあり

