◆ポケモンカード

TAG TEAM GX タッグオールスターズ

◆かんこうきゃくSR

パック購入して、すぐそのままスリーブ二重で暗所にて保管しておりました。

状態の判断は個人差があると思うので、写真を見て判断をお願い致します。

素人検品であることをご承知おきの上トラブル防止のためプレイ用として出品とさせて頂きます。

完全美品をお探しの方、過度に状態を気にする神経質な方はトラブルの原因になるので購入をお控え下さい。

あくまでプレイ用としてお願い致します。

また、値下げは評価の高い方のみ行います

商品の購入におきましては

トラブル回避のため

取引回数20回以上の方

評価の悪いが5以下の方に限らせていただきます。

尚

発送は高額商品につき対面にてお渡しする

宅急便コンパクトで発送します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

