VARTIXサングラスの中でも圧倒的人気の

BLACK×WHITEバイカラー★☆

WEB販売開始30分で完売となった入手困難の

お品です!

今作ではVARTIX特注で制作していたウォーム

グレーグラデーションレンズが標準搭載となっております。

昼夜、屋内、屋外問わず着用して頂くことを想定したウォームグレーグラデーションレンズ。

レンズ上部から下部にかけて最適なグラデーション設計をすることにより、頬から目元にかけて立体的な奥行きが出るようスキントーンを設計。

これまでよりもさらに完成度の高いサングラスとなっております。

素材

フレーム&テンプル素材:

TR-90

レンズ素材:

ポリカーボネート

カラー

レンズ:ウォームグレーグラデーション

テンプル:ホワイト

可視光線透過率=38%

紫外線透過率=1.0%以下

種類···サングラス、ケース付属

レンズ特徴···度なし、カラーレンズ

#vartix #Gackt

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

