閲覧いただきありがとうございます。TECH DOUBLE-BREASTED JACKET TWILL定価¥40,700 in taxTECH WIDE EASY 2P TROUSERS TWILL定価¥29,700 in tax上下共にMサイズ表記のセットアップです。成人式で一度着用したのみで、新品未使用に近い状態です。特に目立つ傷や汚れ等はなく、22awの商品ですが、ベージュなので春先、秋にも着用できると思われます。採寸(サイトより参照)ジャケットM/着丈:76cm/肩幅:58cm/袖丈:58cm/丈:87cmパンツM/ウエスト:81cm/ヒップ:140cm/股下:67.6cm/股上:31cm/ワタリ:44.5cm素材表地:ナイロン100%裏地:ポリエステル100%商品説明ジャケット経、緯糸共に太番手のタスランナイロン糸を使用し、高密度に織り上げたナイロンチノクロス。天然繊維のような独特なタッチと、適度なソフトさが特徴な素材です。クラシカルなダブルブレステッドジャケットを現代的な素材使い、オーバーサイズにて作成いたしました。フロントだけではなく、バックにも備えたフラップポケットが特徴的です。ミリタリーのディテールでもある前振りの袖がデザインアクセント、アクションプリーツを加え、袖口も調整出来るようにデザイン。釣りの際の可動域を広げ、袖口のもたつきも解消したデザインです。内側に大小様々なポケットワークを施し、タックルケース、ルアーケース、モバイルなどを収納出来るようデザインいたしました。見た目以上に収納力の高いラペルドジャケットです。パンツトラディショナルな2プリーツワイドパンツを天然繊維のように感じる現代的なハイテク素材、シルエットでDAIWAPIER 39流にアップデイトいたしました。パンツの基本のアイテムを現代解釈で作成。素材の特徴に加え、ウエスト、裾にドローコードを配し釣りの際動きやすい仕様にしております。小さなコインポケットでトラディショナルな印象をより強めております。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···ナイロンアウター形···ダブルフード···フードなし季節感···春、秋、冬

