【70％OFF】 2023 FC東京 長友佑都レプリカユニフォーム　L [即日発送] ウェア

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チーム名/国内···FC東京
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リーグ···J1
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種類···レプリカユニフォーム
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サイズ···L
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商品の情報
|ブランド
|ニューバランス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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即日発送致します。2023 FC東京 長友佑都レプリカユニフォーム L公式サイトで購入後、2回着用したものの、着る機会がない為出品します。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。丈···長袖チーム名/国内···FC東京リーグ···J1種類···レプリカユニフォームサイズ···L
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