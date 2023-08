夏セール開催中 MAX80%OFF！ AirPods Apple pro (第1世代モデル) MWP22J/A イヤフォン

ーーーー

購入時期:2021年の夏(8月頃)購入

[内容]

.イヤーチップのMサイズは使用していたので使用感があります。一応まだ装着していますが片方のMサイズチップは劣化しているので使い続けると外れる可能性はあります。

.充電ケース

内部の左側には変色があります ※充電は問題なく行えます

ケースには細かな傷が複数ございますが, 本体は綺麗だと判断しています。

充電端子接続部分はLightning保護キャップを付けていたのでとても綺麗です。

アルコール, エアダスターなどで綺麗な状態にして清掃済みです

写真の付属品があります。

箱, 本体, ケース, 純正ケーブル, S,M,Lイヤーチップ付き

Lightning端子カバーも付けます

ーーーーApple (AirPods Pro) (第1世代モデル)購入時期:2021年の夏(8月頃)購入 [内容].イヤーチップのMサイズは使用していたので使用感があります。一応まだ装着していますが片方のMサイズチップは劣化しているので使い続けると外れる可能性はあります。.充電ケース内部の左側には変色があります ※充電は問題なく行えますケースには細かな傷が複数ございますが, 本体は綺麗だと判断しています。充電端子接続部分はLightning保護キャップを付けていたのでとても綺麗です。アルコール, エアダスターなどで綺麗な状態にして清掃済みです写真の付属品があります。箱, 本体, ケース, 純正ケーブル, S,M,Lイヤーチップ付きLightning端子カバーも付けます

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

