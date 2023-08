【完売】 MONCLER モンクレール 袖 ロゴ ワッペン 半袖 ポロシャツ ポロシャツ

数ある商品からご覧頂きありがとうございます!

●ブランド: MONCLER

モンクレール

●サイズ:タグ表記 S

(着用感はSサイズ程度)

肩幅 約43㎝

身幅 約49㎝

着丈 約69㎝

袖丈 約21㎝

※素人採寸ですので、多少の誤差はご理解ください。

【状態】

古着 (used品) ですので、使用感はございますが、目立つようなダメージはなく、まだまだご愛用いただけるお品だと思います。

※状態は、個人独自の見解です。使用感等、人によって感じ方に差がある場合がございますことをご了承ください。

【ご注意】

※目についたダメージ等は、商品詳細に記載しておりますが、見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージ品が混入している場合もございます。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

※撮影環境等により商品と画像に色誤差が生じますことがございますのでをご了承ください。

※雨等に濡れないように商品はOPP袋にいれて発送致しますので宜しくお願いします。

ナイキ、アディダス、イッセーミヤケ、ヨウジヤマモト、グッチ、バーバリー、ネオンサイン、yohji yamamoto ヨウジヤマモト Paul Smith、ポール・スミス、ノースフェイス air max jordan ラルフローレン シュプリーム carhartt カーハート バンズ champion reebok polo トミー ステューシー X-LARGE FILA GUESS リーボック ニューバランス New balance ナイキ パタゴニ THRASHER north face などが好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

