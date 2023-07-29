高評価！ ブルガリ トゥボガス リング リング

【ブランド】

バルティックアンバーリング＊琥珀＊スクエア＊一点もの＊16号〜＊フリーサイズ

BVLGARI/bvlgari/ブルガリ

エルメス シェーヌダンクル アンシェネ リング 55



グッチ GUCCI リング(GG/ハート/ラインストーン/マーキス/ゴールド)

【アイテム】

ララボヒンク リング アッシュペーフランス

セルペンティ リング/指輪/スネークリング

Tiffany ティファニー T ダイヤモンドワイヤーリング



ミキモト ダイヤモンド 0.40ct リング Pt950.

【参考上代】

k18 トパーズ 原石 リング



K18 YG 俄 唐花 ダイヤモンド リング 0.49ct NIWAKA

【カラー】

TRIFARI ヴィンテージ リング

イエローゴールド

デマントイドガーネット 0.52ct ダイヤモンド 0.07ct リング 大粒



即購入OK!美品 K18 ダイヤモンド デザイン リング 指輪

【サイズ】

Pt900 天然ダイヤモンドハーフエタニティリング D0.50ct プラチナ

フリーサイズ

GUCCI リング 指輪 11号



旧ポイズンリング ゴールド

【付属品】

プラチナ９００サファイア☆ダイヤ☆ファッション指輪☆ＵＳＥＤ品☆中古品

専用箱

プラチナ タンザナイトリング



逸品 Pt900 大粒 高級 オパール ダイヤモンド リング 10.31ct

【備考】

K18 蛇モチーフ リング WG 6号

ブルガリの定番且つ上品なスネイクリングになります。数年使用のない、状態の良いアイテムになります。

Ahkah ピンキーリング 美品



専用です^_^ 超豪華 翡翠 リング【10.45ct D1.28ct】

カラー···ゴールド

アーカー K18 ダイヤモンド リング 13号

材質···ゴールド

パール♡13号【ノジェス】K10 SV クラウン パールリング☆アガット 好きも

装飾···ダイヤモンド

商品の情報 ブランド ブルガリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド】BVLGARI/bvlgari/ブルガリ【アイテム】セルペンティ リング/指輪/スネークリング【参考上代】【カラー】イエローゴールド【サイズ】フリーサイズ【付属品】専用箱【備考】ブルガリの定番且つ上品なスネイクリングになります。数年使用のない、状態の良いアイテムになります。カラー···ゴールド材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド

商品の情報 ブランド ブルガリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BVLGARI ブルガリ / 指輪 リング美品✨4℃PTリング✧スタージュエリー1本付+ティファニーショップ袋（小）CELINE K18 ダイヤモンドリング【希少デザイン】18金 アンティーク 透かし ピンクゴールドk18 リングダイヤagete ラブラドライトリング 11号 販売証明書付き(箱無し)