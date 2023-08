【限定製作】 別注　スタンスミス IENA タグ付き新品 24.0cm スニーカー

カラー···ホワイト

ナイキスニーカー黒レディース25㌢

人気モデル···adidas スタンスミス

更に⭐︎値下げしました⭐︎【PRADA】シルバー レディーススニーカー 24.5㎝

スニーカー型···ローカット

アディダススーパースターEG4959

履き口···紐

ナイキ Nike W TC 7900 クリーム スニーカー

素材···フェイクレザー

コンバース オールスター 赤 レザー 新品

柄・デザイン···無地

アディダス オリジナルス サンバ "クリスタルホワイト/クレイストレータ/ガム"



フォース1 ロー LV8 白 黒 20.5cm 箱付き

●即購入OKです。

ナイキ フリー メトコン 4 レディース トレーニングシューズ 23.5



adidas originals by HYKE 23cm

●IENA別注のスタンスミス 24cmです。今年の年明けに発売されたものです。(5月に販売された本革のものではありません!)

NIKE AIR FORCE 1 HI 23cm

試着したところ、履き口がキツく、靴擦れになりそうなため出品します。

Onitsuka Tiger オニツカタイガー デレシティ オレンジ



Travis Scott × Nike AirJordan 1 Low 24cm

手数料+送料を上乗せしたこちらの価格でご納得いただける方のみご購入お願いいたします。

USA製オールスウェードW990VT4新品22.5cm 990v4バーガンディー



NIKE ナイキ エア フォース 1 ’07 SE スニーカー

●商品の状態

Christian Louboutin (クリスチャンルブタン) スリッポン 靴

試着のみのタグ付き未使用品ですが、自宅保管品ですので、小さなキズ等が見られる場合があります。

限定1足24㎝Nike DunkLowナイキ ダンクローフォトンダスト

画像を確認の上、ご理解くださる場合のみ、ご購入ください。

adidas HANDBALL SPEZIAL



NIKE WMNS AIR JORDAN 1 LOW OG 25cm

●発送方法

新品VEJA ヴェジャ スニーカー RIO BRANCO ネイビー 24.0cm

らくらくメルカリ便もしくはゆうゆうメルカリ便の予定です。圧縮しての発送および再利用材を使用しての発送となります。ご了承ください。

Louis Vuitton ランアウェイライン エピレザー スエード LVロゴ



バッファローロンドン ピンクカラー 厚底 プラットフォームスニーカー 新品

●コメント

美品 ナイキ NIKE エアマックス エクシー コルク

掲載いたしました画像は、実際の出品物を撮影したものですが、撮影状態などにより、実物の色調との相違がある場合があります。

リーボックDMX Reebok DMX リーボックスニーカー

ご質問やご要望等がございましたら、お気軽にコメントしてください。

ニューバランス993 newbalanceレディース 2足セット

最後までお読み頂きありがとうございました。

スパイダーマン ナイキ GS エアジョーダン1



Nike GS Air Jordan1 ナイキ エアジョーダン1 スモークグレー



なつ様専用★NIKE AIR JORDAN 1 MID SE★ブラック/ゴールド

#IENA

ホワイト【新品/23cm】NIKE エアフォース1 ネクストネーチャー

#noble

★新品 24.0cm ナイキ エアフォース1 ネクストネイチャー

#plage

完売サイズ24.5ナイキウィメンズエアジョーダン 1ミッドブラックジムレッド

#フレームワーク

New Balance ML408 スニーカー クリーム

#baycrews

【新品未使用】人気 完売カラー AIRJORDAN1MID ジムレッド シカゴ

#ユナイテッドアローズ

PUMA スニーカー ラウールセット

#beams

ナイキ クラシックスニーカー コルテッツ ウィメンズシューズ

#ships

リプレイスニーカーブーツ

#アーバンリサーチ

NIKE エアフォース1 パール ホワイト 25cm 新品

#ROSSO

【最終価格】マックスマーラ サイズ38(25cm)

#アダムエロペ

ナイキ エアマックスリアクト スニーカー

#トゥモローランド

Puma Suede VTG atmos Birdog #FR2 スニーカー

#ユニクロ

〈New Balance〉W5740ESA スニーカー

#GU

converse 80's vintage オールスター

#ZARA

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

カラー···ホワイト人気モデル···adidas スタンスミススニーカー型···ローカット履き口···紐素材···フェイクレザー柄・デザイン···無地●即購入OKです。●IENA別注のスタンスミス 24cmです。今年の年明けに発売されたものです。(5月に販売された本革のものではありません!)試着したところ、履き口がキツく、靴擦れになりそうなため出品します。手数料+送料を上乗せしたこちらの価格でご納得いただける方のみご購入お願いいたします。●商品の状態試着のみのタグ付き未使用品ですが、自宅保管品ですので、小さなキズ等が見られる場合があります。画像を確認の上、ご理解くださる場合のみ、ご購入ください。●発送方法らくらくメルカリ便もしくはゆうゆうメルカリ便の予定です。圧縮しての発送および再利用材を使用しての発送となります。ご了承ください。●コメント掲載いたしました画像は、実際の出品物を撮影したものですが、撮影状態などにより、実物の色調との相違がある場合があります。ご質問やご要望等がございましたら、お気軽にコメントしてください。最後までお読み頂きありがとうございました。#IENA#noble#plage#フレームワーク#baycrews#ユナイテッドアローズ#beams#ships#アーバンリサーチ#ROSSO#アダムエロペ#トゥモローランド#ユニクロ#GU#ZARA

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

ロジェヴィヴィエ レザースニーカー ブラックNIKE WMNS Dunk Low "Pink Paisley"【美品】PRADA プラダ ロゴ ニット スニーカー ホワイト サイズ9【セール価格】超レア♪adidas★アディダス SPZL デニム イタリア【新品9万円】人気完売品。ヴェルサーチ マルチカラー ハートプリントスニーカー新品!NIKE エアフォース1ブーツ 24.5cm