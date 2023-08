⭕️24時間以内のスピード発送!

▼アイテムの特徴

⭐️ 男女どちらでも着用していただけるデザイン!

#さらのアパレル一覧*

✳︎✳︎男性女性お子様ともにお洒落を楽しんで

いただけるよう幅広くお取り扱いしております✳︎✳︎

▼商品名

ユニセックスロングコート

大人カッコいいコート

▼ブランド・メーカー

HIROKO KOSHINO

ヒロココシノ

(株)レナウン

▼サイズ(平置き:約cm)

※トルソー9号(M)

L

着丈:86.5

身幅:57.5

肩幅:47

袖丈:62

※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

※装飾品はついておりません。

※ライナーがついておりません。

▼カラー

紺

10枚目の画像が1番近い色味かと思います。

※素人撮影のため実物と画像で色が異なって

見える場合がございますのでご了承ください。

▼状態

ポケット、裾、袖口など部分的にスレあり。

裾あたりテカリっぽいのがありますが

他、比較的良好で

まだまだ長くご愛用いただけます♡

細かく状態を確認していますが、

見落としがある場合がございます。

※当商品は、USED品ですので

完璧を求められている方はご遠慮ください(>_<)

▼梱包・発送について

防水対策を行って発送致します*(^o^)*

出来るだけお安くお届けしたいため、

厚みのある商品は圧縮し、畳んで梱包させて

いただくことをご了承お願いいたします♪

畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

▼安心発送

※サイズの関係上、

発送方法を変更する場合が

ありますのでご了承くださいm(._.)m

その他、ご不明点などございましたら、

ご気軽にコメント下さい♪

#売り切れ続出*特価品はこちら

#SJ_1183

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヒロココシノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⭕️24時間以内のスピード発送!⭕️1番コメント特典あり! 【特典】←のコメントで特別価格に招待!▼アイテムの特徴⭐️ 男女どちらでも着用していただけるデザイン!#さらのアパレル一覧*✳︎✳︎男性女性お子様ともにお洒落を楽しんでいただけるよう幅広くお取り扱いしております✳︎✳︎▼商品名ユニセックスロングコート大人カッコいいコート▼ブランド・メーカーHIROKO KOSHINOヒロココシノ(株)レナウン▼サイズ(平置き:約cm)※トルソー9号(M)L着丈:86.5身幅:57.5肩幅:47袖丈:62※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。※装飾品はついておりません。※ライナーがついておりません。▼カラー紺10枚目の画像が1番近い色味かと思います。※素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。▼状態ポケット、裾、袖口など部分的にスレあり。裾あたりテカリっぽいのがありますが他、比較的良好でまだまだ長くご愛用いただけます♡細かく状態を確認していますが、見落としがある場合がございます。※当商品は、USED品ですので完璧を求められている方はご遠慮ください(>_<)▼梱包・発送について防水対策を行って発送致します*(^o^)*出来るだけお安くお届けしたいため、厚みのある商品は圧縮し、畳んで梱包させていただくことをご了承お願いいたします♪畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m▼安心発送※サイズの関係上、発送方法を変更する場合がありますのでご了承くださいm(._.)mその他、ご不明点などございましたら、ご気軽にコメント下さい♪#売り切れ続出*特価品はこちら#SJ_1183

