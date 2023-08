夏セール開催中 MAX80%OFF！ and wind sea デニム LEE デニム/ジーンズ

ご覧いただきありがとうございます。

リーバイス501 ホワイトデニム Levi''s WHITE デニム USA製



■ ブランド: wind and sea

商品名: LEE X WDS 101Z DENIM PT

【即完売の商品です‼️】

■状 態 :新品(未使用品)

■サイズ:Lサイズ

■ カラー: INDIGO

■購入先 : wind and sea国内オンライン

購入。

■送料込(購入後1〜3日以内に発送)

■ノンクレーム・ノンリターンでのお取引になります

■当方ペットなし、タバコ吸いません。

■他サイトでも出品しておりますので売切れの場合はご了承ください

【注意事項】

・商品の状態には万全を期しておりますが、

完璧を求める方や神経質な方はご入札を

お控えください。

・購入後は24時間以内のご連絡、2日以内のお支払いをお願いします。

・購入者様都合でのキャンセル・返品はお受けできません。

・ノンクレーム・ノンリターンでお願いします。

・評価がマイナスの方・悪い評価の割合が多い方は、断りなく入札を取り消す場合があります。

木村拓哉

野口強

キムタク

オープンカラー

スタンダードカリフォルニア

ロンハーマン

ヒステリックグラマー

Stie-lo スティーロ

Supreme シュプリーム

subculture サブカルチャー

wackomaria ワコマリア

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウィンダンシー 商品の状態 新品、未使用

