全ての CELINE ロゴ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

カラー···ブラック

GIANNI NOTARO / ジャンニ ノターロ ショルダーバッグ バッグ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

希少品✨グッチ ワンショルダーバッグ タッセル G金具 レザー ブラック



PP07 シーバイクロエ 極美品 ハナ 2WAYバッグ ショルダーストラップ付き

半年ほど前にフリマアプリにて

ポールスミス レディース ミニリュック トート2way

購入し、一度使用しましたが

stussy women 8ボール バッグ ステューシー

もう使わないのでお譲り致します！

コリーン・ウィルコックスLeSportsacハワイ限定柄完売品新品タグ付



【未使用】BREE ヌメ革 ショルダーバッグ

サイズ横23cm縦14.5cmまち4cm

美品 ケイトスペード サフィアーノレザー 2way ショルダーバッグ 保存袋付き



ルイ ヴィトン ショルダーバッグ ソミュール 30 モノグラム M42256



wakanaさん専用ページ❁⃘

こちらは並行輸入品

PROPCELL フェイクレザー ショルダーバッグ

国内正規代理店や百貨店とは仕様が異なる場合があり、生産時期によってタグ位置、革質などが異なる場合もありますのでご了承下さい。

鑑定済み✨ミュウミュウ ショルダーバッグ マドラス マテラッセ 花柄 デニム 紺



美品 アンテプリマ ANTEPRIMA ショルダーバッグ ハンドバッグ ワイヤー

海外品の為国内で修理は受けられません。

ツイステ / エンブレムバッグ イグニハイド

完璧を求める方は国内正規代理店にてご購入お願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）半年ほど前にフリマアプリにて購入し、一度使用しましたがもう使わないのでお譲り致します！サイズ横23cm縦14.5cmまち4cmこちらは並行輸入品国内正規代理店や百貨店とは仕様が異なる場合があり、生産時期によってタグ位置、革質などが異なる場合もありますのでご了承下さい。海外品の為国内で修理は受けられません。完璧を求める方は国内正規代理店にてご購入お願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

んぴ 様専用新品 n21 ヌメロ ヴェントゥーノ ショルダー バッグ トートバッグ 黒KOSHINO HIROKO コシノヒロコ レザー ショルダーバッグ 黒Myu様バーバリーブルーレーベル デニム×レザー ワンショルダーバッグ チェーンsakirin様 専用✨