※Available in English. Please feel free to contact me in English※

他にも多数、お値打ちな出品しております。

是非ご覧ください。

#にゃほのメンズアパレル

○アイテム

○ポイント

O-(レイチョウルイラボ) のデニムパンツ(ジーンズ、ジーパン)です。モデル名は『IOS TAPERED』です。13.5オンスのダブルブラックデニム素材を使用したモデルとなります。縦糸、横糸にブラックを使用し、一般的なブラックデニムよりダークな色合いに仕上がった、セルビッジ(耳)付きデニムに、穿き込んだ表情に仕上げています。セルビッジデニムによる耳使いや、レザーパッチ、オリジナル刻印リベット、切手型ピスネームと、ジーンズの典型的デザイン要素を踏襲しつつ、より現代的に進化させたディテールと、程よくテーパードしたシルエットで織りなす5ポケットパンツとなります。ポケット袋布には、吸水速乾の機能素材を使用し、蒸れにくく快適な穿き心地を実現します。コインポケットはモバイル用へと進化させ、さらにポケット裏地にマイクロファイバーを使用しています。携帯電話の出し入れだけで液晶画面の汚れを拭き取れる構造となっています。フロントは4ヵ所からなるマグネットボタンフライ仕様です。穿いた瞬間にパタパタと閉まり、左右に開くだけでパタパタと楽に外れます。オートロックシステムとなり、閉め忘れの心配がありません。こちらは未使用タグ付きですので、プレゼントにもいかがでしょうか。

○カラー

ブラック

○サイズ

32インチ

ウエスト:40cm

股上:31cm

股下:75cm

わたり幅:36cm

裾幅:23cm

※マグネット仕様のボタンフロントとなります。

※素人採寸の為、多少誤差が生じる可能性がございます。

○状態

未使用

※鑑定済みのお品物です。安心してご購入ください。

○付属品

タグ

○素材

本体:コットン100%(12ozセルビッチデニム地 白耳)

ポケット布:ポリエステル94% キュプラ6%

ラベル:レザー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号

B036110188

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

