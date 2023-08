URU TOKYO(ウル)のコットンラミージャケットです。

carhartt カーハート デトロイトジャケット USA製 ベージュ



illlolo(イルローロ) ジップアップパーカー Lサイズ warm gray

色はアイボリー。

バーバーリーロンドン⭐️メンズLL⭐️アウター



TAAKK ターク シルク ブルゾン BL 033

コットン、ラミーを混紡した風合いのある生地感が魅力のリラックスジャケット。

GIVENCHY ✧‧˚ フード付きブルゾン



新品! Supreme 2-tone Corduroy Zip up Shirt

ラミー(麻)混特有のシャリ感、上品な光沢。

NIKE ナイキ ポリエステル トラックジャケット ベージュ



新品未使用品 HOOKER HEADERS ジャケット フッカーヘッダーズ

しっかりとハリがありながら、軽く、しなやかな生地感でオールシーズン着用頂けます。

シャリーフ SHREEFアウター ブルゾン



トイズマッコイ タクシードライバータンカースジャケット

身幅、アーム幅も広く、カットソーからスウェット、ニットまで着込めます。

新品 タグ付き PRADA プラダ ボンバージャケット レザー



Barbour BEDALE SL

着用回数6回。

アルマーニ エクスチェンジ アウター



ディアザムラーソロ der sammler solo ジャケット

目立つ傷や汚れもない美品です。

【ANREALAGE】 Roll up stain collar coat



美品! junhashimoto N-1 ファージャケット ブルゾン

※同生地のパンツも販売しております。

値下げしました!クリームソーダ ジャケット



希少 コムデギャルソン オム 94ss ウールギャバ ブルゾン

【17FUJ11】

◆〔入手困難〕90s ラルフローレン ポロベア パジャマセットアップ ネイビー



【即購入優先】ANREALAGEパッチワークブルゾン

【MADE IN JAPAN】

80s BADBOY vintage jacket Kawasaki 激レア



極美品Barbour Transport Jacket Wax 36 ブラック

【素材】

美品 ドリスヴァンノッテン ブルゾン ジャケット ririジップ アーカイブ

コットン 60%

RRL limited edition ウェスタンジャケット

ラミー 40%

メンズ•クラシック•レトロX•ジャケット



LAD MUSICIAN 2021 S/S MA-1 2121-353

【サイズ 2】

NIKE ナイキ ナイロンジャケット 90s 白タグ

身幅 65cm

M burton idiom チェック ジャケット ブルゾン

着丈 65cm

【希少】80s OLD BARACUTA ハリントンジャケット G9 緑

袖丈 81cm(ラグランスリーブ)

18AW FRED PERRY CHECK CABAN JACKET S

.

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

URU TOKYO(ウル)のコットンラミージャケットです。色はアイボリー。コットン、ラミーを混紡した風合いのある生地感が魅力のリラックスジャケット。ラミー(麻)混特有のシャリ感、上品な光沢。しっかりとハリがありながら、軽く、しなやかな生地感でオールシーズン着用頂けます。身幅、アーム幅も広く、カットソーからスウェット、ニットまで着込めます。着用回数6回。目立つ傷や汚れもない美品です。※同生地のパンツも販売しております。【17FUJ11】【MADE IN JAPAN】【素材】コットン 60%ラミー 40%【サイズ 2】身幅 65cm着丈 65cm袖丈 81cm(ラグランスリーブ).

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

STARLINGEAR style 16:廃盤ブルゾン&Tシャツセット【即完売モデル☆人気Lサイズ】シュプリーム 刺繍デザイン コットンジャケット【送料無料❗】ノースフェイス フリース ブラック L美品/アンタークティカバーサロフトジャケット/ワイマラナーブラウンharapeco ナイロンジャケット ブルー Mサイズキャピタル kapital ゴブラン スーベニアJKTワコマリア ブルゾン新品 定価82500円 リースクーパー 22ss ワッペン パッチ ブルゾン 黒パタゴニア・メンズ・バギーズ・ジャケット✨希少✨ FILL THE BELL ベロア トラックジャケット サイズ2