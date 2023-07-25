卸売 藤井電工安全帯・墜落防止装置ULシリーズ　安全ブロック 工具/メンテナンス

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UL-10S型 ワイヤーロープ巻取り式/ワイヤー長10ｍ【安全帯・一般高所用安全帯・ストラップ巻取り式安全帯・ロープ式安全帯・フルハーネス型・サポーターベルト付き安全帯・作業用安全帯】

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中古ということで特別価格半額以下で出品致します！

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機能は問題ありませんが汚れや傷があります。

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タイプ···腰道具

新品 マキタ TD138DZ 本体のみ ケース インパクトドライバ 青

その他工具種類···安全帯

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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