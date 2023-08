正規代理店 30 Circle Bowl MADE ARCHITECT 置物

サークルボウル

1954年、デンマークを代表する家具デザイナー フィン・ユール(Finn Juhl)によってデザインされたステンレス製のボールが、デンマークのアーキテクトメード社より初めて生産されました。

このCircle Bowl(サークル・ボール)は、完璧な円形と同様に、精密さと熟考されたプロポーションを内在しています。サイドはシンメトリーをなし、バランスは申し分なく、上昇・下降するプロセスの中で、ボールの角度も比率も周全体に渡って符合しているのです。フォルムの一貫性は、ボールの中におかれたものにはっきりと作用し、映る形の遊びを繰り広げてくれます。

定価:39,600円

素材:ステンレススチール

サイズ:直径約30cm

おそらく絶版です。

箱には輸送時のスレ等ございます。

#アルネ・ヤコブセン

#アルヴァ・アアルト

#エーロ・サーリネン

#ハンス・ウェグナー

#ボーエ・モーエンセン

#ポール・ケアホルム

カラー···シルバー

テイスト···北欧モダン、ミッドセンチュリー

商品の情報 ブランド カッシーナ 商品の状態 新品、未使用

