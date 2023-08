《エルメス HERMES》

モザイク 24 ヴァンキャトル ゴールド

付属品:純正箱、説明書、リボン

品薄で入手困難なエルメス食器✨

ラグジュアリーな雰囲気のモザイク シリーズのパンプレートです。パンやケーキなどに使いやすいサイズです。

化粧箱にリボン掛けしてお届けします。そのままプレゼントにも利用可能です☆

▼色違いのシルバー(プラチナ)、ひとまわり大きいデザートプレートも出品中です。

#ハル_HERMES

〈出品商品〉

○モザイク

デザートプレート 21cm

マグカップ 等

○ガダルキヴィール

パンプレート 17cm

盆 煎茶道具 葉 石山人

ティーカップ&ソーサー 等

○ブルーダイユール

プレート 各サイズ

ラージボウル

○ソレイユ

スーププレート

○ラリー24

オーバルプレートミニ 15cm

○赤道直下のスケッチ

デザートプレート ライオン

○シェーヌダンクル

スーププレート

○エルメス メッセージカード

#結婚祝い #還暦祝い #母の日

#ハルキッチン

#エルメス

#HERMES

カラー···ゴールド

種類···皿・プレート

素材···陶磁器

サイズ···小(直径: ~ 17.9cm)

形状···丸

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

《エルメス HERMES》 モザイク 24 ヴァンキャトル ゴールド パンプレート 16cm 2枚組 付属品:純正箱、説明書、リボン品薄で入手困難なエルメス食器✨ラグジュアリーな雰囲気のモザイク シリーズのパンプレートです。パンやケーキなどに使いやすいサイズです。化粧箱にリボン掛けしてお届けします。そのままプレゼントにも利用可能です☆▼色違いのシルバー(プラチナ)、ひとまわり大きいデザートプレートも出品中です。#ハル_HERMES〈出品商品〉○モザイク デザートプレート 21cm マグカップ 等○ガダルキヴィール パンプレート 17cm ティーカップ&ソーサー 等 ○ブルーダイユール プレート 各サイズ ラージボウル○ソレイユ スーププレート○ラリー24 オーバルプレートミニ 15cm○赤道直下のスケッチ デザートプレート ライオン○シェーヌダンクル スーププレート○エルメス メッセージカード#結婚祝い #還暦祝い #母の日#ハルキッチン#エルメス#HERMESカラー···ゴールド種類···皿・プレート素材···陶磁器サイズ···小(直径: ~ 17.9cm)形状···丸

