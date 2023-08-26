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●日本正規品● 最高級パールネックレス　pt900パールリング　K14WGイヤリング ネックレス

商品の説明

10年ほど前に100万円弱で購入した品物です。
黒蝶真珠 K18ペンダントトップ
一度もつけていませんが、
専用　おまとめ
時間が経っているのでやや傷や汚れありにしています。
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冠婚葬祭などに一つ持っていると便利だと思います！
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K18 スリーカラー ペンダントトップ
ネックレス　6.5mm〜7.1mm
新品 未使用 バカラ Baccarat ペールバイオレット ネックレスペンダント
リング　　　8mm
奄美パール　6mm ネックレス　シルバー
イヤリング　7.2mm

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商品の状態やや傷や汚れあり

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10年ほど前に100万円弱で購入した品物です。一度もつけていませんが、時間が経っているのでやや傷や汚れありにしています。冠婚葬祭などに一つ持っていると便利だと思います！ネックレス　6.5mm〜7.1mmリング　　　8mmイヤリング　7.2mm

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

●日本正規品● 最高級パールネックレス　pt900パールリング　K14WGイヤリング ネックレス

11分钟前

●日本正規品● 最高級パールネックレス　pt900パールリング　K14WGイヤリング ネックレス

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最高級パールネックレス pt900パールリング K14WGイヤリング | kamed.az

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