●日本正規品● 最高級パールネックレス　pt900パールリング　K14WGイヤリング ネックレス

10年ほど前に100万円弱で購入した品物です。

黒蝶真珠 K18ペンダントトップ

一度もつけていませんが、

専用 おまとめ

時間が経っているのでやや傷や汚れありにしています。

パール pearl 真珠ネックレス オールノット



I'M OK 別注 ロンハーマン ナバホパール ネックレス アコヤパール

冠婚葬祭などに一つ持っていると便利だと思います！

I8金ティファニーネックレス



K18 スリーカラー ペンダントトップ

ネックレス 6.5mm〜7.1mm

新品 未使用 バカラ Baccarat ペールバイオレット ネックレスペンダント

リング 8mm

奄美パール 6mm ネックレス シルバー

イヤリング 7.2mm

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

10年ほど前に100万円弱で購入した品物です。一度もつけていませんが、時間が経っているのでやや傷や汚れありにしています。冠婚葬祭などに一つ持っていると便利だと思います！ネックレス 6.5mm〜7.1mmリング 8mmイヤリング 7.2mm

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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