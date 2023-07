メインカラー···ホワイト

AJ1 ダークマリーナブルー

人気モデル···NIKE エアジョーダン6

28cm エアジョーダン4 クラフト

シーン···バスケットボール

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG “Pine Green”

特徴/機能/素材···レザー

アディダス カントリー OG 白 緑 Country スニーカー



Nike WMNS Dunk Low Reverse UNC

●状態

DIOR B22 スニーカー テクニカル メッシュ & カーフスキン

型番CT8529-141

ジョーダン5 トップ3 air jordan5 top3

エアジョーダン6のミッドナイトネイビーです。

Nike Air Jordan 1 Mid Bred

シンプルなネイビーが大人の雰囲気を感じさせ

AMBUSH × NIKE DUNK HIGH FLASH LIME 【新品】

レザーも上質な柔らかい素材となっております。

希少 英国製 ニューバランス M1500UKG us9D



sacai nike コルテッツ 27.0cm

atmosにて購入

MORE UPTEMPO ’96 "BLACK AND VARSITY RED"

着用回数は10〜20回程

ACG AIR NASU GORETEX エアナス ゴアテックス ベージュ

履きジワや傷にデニムの色落ちなど

NIKE AIR JORDAN 1 LOW SE Black / Pink

見られる箇所はありますが

UNDERCOVER × Nike Air Force 1 Low【美品】28㎝

問題なく状態も良い方だと思います。

【新品】CONVERSE ADDICT JACK PURCELL NH



【新品】NIKE エアフォース1 メタリックシルバー 26.5cm 希少カラー

インソールは別の物を使用していたので

VANS SKATE HALF CAB 26.5

直履きはしていないはずなのですが

Nike Air Max Penny 1 "Orlando"

若干足形の様なものも確認できます。

アシックスグライドノヴァff2 イエロー 25.5センチ



newbalance 993bk 27.5cm

誤って履いてしまった可能性も否定はできませんがジャンプマンロゴのプリントに剥がれや

yuto様専用AMBUSH×Nike Air Force1 Low Black

ダメージはございません。

ナイキ アンダーカバー NIKE OVERBREAK UNDERCOVER

神経質な方はあらかじめご遠慮ください。

【新品】ナイキ ダンク ハイ レトロ パンダ 27.5cm



JAYSON TATUM × NIKE Jordan NU RETRO 1Low

●付属品

美品 asics gel kayano 14 US9 27cm

完備

ミズノ安全靴、限定色

詳しくは写真をご確認ください。

New Balance Made in USA 990 v3 BB3



新品 CONVERSE チャックテイラー CT70 HI ブラック 27

●その他

27.5cm Union Nike Cortez コルテッツ ライトスモーク

こちらでお手入れを済ませた状態で出品させていただいてます。

PRADA プラダ ナイロン ローカット スニーカー



AIR JORDAN 1 HIGH OG VOLT GOLD エアジョーダン1

●注意事項

【新品】JIL SANDER スニーカー アイボリー 39

商品は即購入していただいて構いません。

NIKE AIR JORDAN1 RETRO HIGH 29cm

中古品ということをご理解の上ご検討ください。

NIKE ID dunk high vivid pink ビビッドピンク

またすり替えや偽物防止に伴い返品は受け付けておりませんのでご了承ください。

converse kim jones コンバース キム ジョーンズ



Nike Air Jordan 1 Retro High OG TAXI

ご不明点や値下げの交渉などはお気軽に

新品 OAMC INFLATE SLIP-ON プリント スリッポン スニーカー

コメントください。

NIKE エアマックス720サターン 3足セット



【新品未使用】サッカニー エンドルフィンスピード 26.5cm

発送日数は目安になりますので

コンバース チャックテイラー ct70

可能であれば1〜3日のご案内になります。

NBHD × VANS OLD SKOOL



NIKE フリーラン

#メンズ

CONVERSE CHUCK 70 PLUS HI レザー ピンク 25.5cm

#スニーカー

nike

#ナイキ

NewBalance M2002RMX 27cm

#ジョーダン

【試着のみ美品27cm】アークテリクス アラキス アプローチシューズ

#エアジョーダン

【新品】スポーティ アンド リッチ × アディダス サンバ OG

#ジョーダン6

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKE エアジョーダン6シーン···バスケットボール特徴/機能/素材···レザー●状態型番CT8529-141エアジョーダン6のミッドナイトネイビーです。シンプルなネイビーが大人の雰囲気を感じさせレザーも上質な柔らかい素材となっております。atmosにて購入着用回数は10〜20回程履きジワや傷にデニムの色落ちなど見られる箇所はありますが問題なく状態も良い方だと思います。インソールは別の物を使用していたので直履きはしていないはずなのですが若干足形の様なものも確認できます。誤って履いてしまった可能性も否定はできませんがジャンプマンロゴのプリントに剥がれやダメージはございません。神経質な方はあらかじめご遠慮ください。●付属品完備詳しくは写真をご確認ください。●その他こちらでお手入れを済ませた状態で出品させていただいてます。●注意事項商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。またすり替えや偽物防止に伴い返品は受け付けておりませんのでご了承ください。ご不明点や値下げの交渉などはお気軽にコメントください。発送日数は目安になりますので可能であれば1〜3日のご案内になります。#メンズ#スニーカー#ナイキ#ジョーダン#エアジョーダン#ジョーダン6

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

NIKE×ダンクSBNIKE ZOOM FREAK 3 海外限定!日本未発売モデル!Nike Dunk Low 節分 27.5cm【送料込み】KITH Asics Gel Lyte 3 Remasteredにゅ~ず com『Brandalised』バンクシーコラボスニーカー限定価格 ニューバランス ユナイテッドアローズ別注 M990 UA3 27.0Nike SB Blazer “Todd Jordan 29cm【Eiichi様限定】maison margiela マルジェラ スニーカーNB ニューバランス × J1 サガン鳥栖 MS327 スニーカー 28.0