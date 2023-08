プレゼントや贈り物にも大人気!

【商品説明】

HAMLABO ゲームボーイ GBA SP BLK IPS 【てつ様】

ゲームボーイアドバンス 本体

IPS液晶カスタムモデル

【状態】

・高品質IPS液晶を搭載

・外装新品未使用

・各種ボタン新品未使用

・画面スクリーンにガラスパネル装着

・動作確認済み

・内部清掃済み

・任天堂製の純正メイン基盤

・サウンドアンプを搭載

【明るさ調整方法】

本体上部の「Nintendo」ロゴの

「N」あたりをタッチ。

明るさは全部で8段階です。

【色調変更】

本体上部の「Nintendo」ロゴの

「N」あたりを長押し。

色調は全部で8種類です。

【カラー】

オーロラカラー

【その他】

※IPS液晶を搭載すると消費電力が大きくなります。そのため電池の残量が少なくなると、動作が不安定になります。そうなった時は電池の替え時ですので、新しい物を使用する事をお勧めします!

※ 当方素人の制作でございます。画面内に極小の埃が入り込む可能性がありますが、その点ご容赦いただけると幸いです!

値下げ交渉や、何か気になる点がありましたら

お気軽に問い合わせ下さいませ!

他にも出品しています!

まとめて購入で割引きも可能です!

#ふくすけゲーム

#ゲームボーイ

#アドバンス

#GBA

#IPS

#IPS液晶

商品の情報 ブランド ゲームボーイアドバンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プレゼントや贈り物にも大人気!ゲームボーイアドバンス『IPS液晶カスタムモデル』虹色に輝く珍しいオーロラカラーです!【商品説明】外装はオーロラカラーとなっております。光があたると虹色に反射し、非常に美しい輝きを放ちます!液晶が高品質IPS液晶となっております。従来の液晶と違い、IPS液晶を搭載することで暗い場所でもプレイすることが可能!8段階の明るさ調整機能を搭載していますのでお好きな環境でプレイ!また8種類の色調変更機能を搭載していますので雰囲気を変えて楽しめます!各種ボタン、外装、画面スクリーンが新品となっており、非常に綺麗な状態です!画面はガラスパネルを装着しています。サウンドアンプを搭載し、音質・音量が向上しております!【商品名】ゲームボーイアドバンス 本体 IPS液晶カスタムモデル【状態】・高品質IPS液晶を搭載・外装新品未使用・各種ボタン新品未使用・画面スクリーンにガラスパネル装着・動作確認済み・内部清掃済み・任天堂製の純正メイン基盤・サウンドアンプを搭載【明るさ調整方法】本体上部の「Nintendo」ロゴの「N」あたりをタッチ。明るさは全部で8段階です。【色調変更】本体上部の「Nintendo」ロゴの「N」あたりを長押し。色調は全部で8種類です。【カラー】オーロラカラー【その他】※IPS液晶を搭載すると消費電力が大きくなります。そのため電池の残量が少なくなると、動作が不安定になります。そうなった時は電池の替え時ですので、新しい物を使用する事をお勧めします!※ 当方素人の制作でございます。画面内に極小の埃が入り込む可能性がありますが、その点ご容赦いただけると幸いです!値下げ交渉や、何か気になる点がありましたらお気軽に問い合わせ下さいませ!他にも出品しています!まとめて購入で割引きも可能です!#ふくすけゲーム#ゲームボーイ #アドバンス #GBA #IPS #IPS液晶

