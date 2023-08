閲覧ありがとうございます✨

レッドウィング ベックマン

気になることがあればお気軽にコメント下さい!

値下げ交渉も大丈夫です◎

○アイテム

【美品】CELINE セリーヌ エディ期

サイドゴアブーツ チェルシーブーツ

○状態

使用感少なめで、目立ったシミや汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただける美品です◎

○カラー

黒

ブラック

○素材

レザー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品 など

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

