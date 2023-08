DIESELのデニムです

PRADA プラダ スリムデニム TIGHT FIT



EXAMPLE SKINNY PANTS

定価5万しないくらい

カワグチジン着用 levis×ポケモン 柄デニム



emotionally unavailable パンツ

旦那の物なのですが購入しタグ外して保管するタイプで

値下げ onomichi center crease flare denim

先日履こうと思ったところ太って入らなかったみたいで

40s us navy デニムベイカーパンツ トラウザーパンツ ビンテージ 大戦

試着のみの新品未使用品になります

ジャンパリ



桃太郎ジーンズ シンチバックデニム!日本製!

お写真ダメージはデザインです

エトロのジーンズ

ストレッチが多少効くディーゼル特有の素材ではなく

Levi’s リーバイス 501XX 55501 日本製

しっかりデニム生地になりますので伸縮性はありません

CELINE DYLAN FLARE DENIM 20AW 28

ですが、試着した際とてもカッコよかったみたいで

70s Levi's 684 32×36

即決したみたいです^ ^

デッドストック South pole デニム ショートパンツ

お写真4枚目汚れてる様に見えますが

ラウンジリザード 10ozストレッチデニム×ノンウォッシュスーパースリム パンツ

光の加減で見えるだけなので汚れございません^ ^

米津玄師着用 namacheko zanyan denim jeans



e.sen イーセン / パンツ THOMAS -denim

お写真も追加させていただきますので

30サイズ Carhartt WIP SINGLE KNEE PANT ブルー

気になる点ございましたらコメントお待ちしております^ ^

JOEGUSH LASER LIBRARY JEANS デニムパンツ



【TRIPP NYC】STRAP ON ZIP OFF PANT(XUコラボ)

diesel商品他にも出品させてもらっております

⭐️SALE JACOB COHEN size 33

まだ出してない商品もございますので

ヒステリックグラマー メンズ 音符 スキニーデニム 32

是非ご覧になってみてくださいよろしくお願い致します♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

DIESELのデニムです定価5万しないくらい旦那の物なのですが購入しタグ外して保管するタイプで先日履こうと思ったところ太って入らなかったみたいで試着のみの新品未使用品になりますお写真ダメージはデザインですストレッチが多少効くディーゼル特有の素材ではなくしっかりデニム生地になりますので伸縮性はありませんですが、試着した際とてもカッコよかったみたいで即決したみたいです^ ^お写真4枚目汚れてる様に見えますが光の加減で見えるだけなので汚れございません^ ^お写真も追加させていただきますので気になる点ございましたらコメントお待ちしております^ ^diesel商品他にも出品させてもらっておりますまだ出してない商品もございますので是非ご覧になってみてくださいよろしくお願い致します♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

KARL KANI ペイントサイドラインカラーストレッチパンツSupreme Dimensions Denim Skate Pant Blue00s 極太 NOIZ 再構築 ワイド デニム バギーパンツ b系Polar big boy brown blackstussy denim tears 501 Jean 31ルイヴィトン 28インチ デニムファガッセン 乱舞トルネードマート スキニー ダメージジーンズ グリーン 伸び縮みありsupreme denim pants