☆定価20900円 新品タグ付 KURO クロ 高島屋別注 リネン半袖セーターニット『S』☆

サイズ S

袖丈38cm (首元から袖先まで)

脇下身幅41cm

身丈56cm

(素人採寸)

素材 麻100%

定価20900円 新品タグ付 KURO クロ 高島屋別注 リネン半袖セーターニットです!

ピンク×白の可愛い麻のボーダーニットです(^O^)

新品未使用ですが、素人の自宅保管ですので、ご理解いただける方のみご検討をお願いします。

KUROのHPより

↓

日本人の瞳や髪の色である「黒」をブランド名とし、黒紫、漆黒、黒色、黒鳶などの言葉に内包された日本語の「黒」が持つ繊細さをコンセプトにコレクションを展開。

日本人の独特な感性・感覚を落とし込み、モダナイズされたデザインと、歴史と伝統を受け継いだ日本各地の職人の技術による、こだわりのモノづくりが特徴。

オリジナルの生地の開発から、建築的要素を採り入れ構築されるミニマルなデザイン、熟練した日本の職人の技術、それぞれの要素が凝縮され融合することで、時を経ても変わらない風格を纏い、凛とした静謐さを生み出す。

ブランドヒストリー

2010年 イタリア、Pitti Uomoにてコレクションを発表。

2013年 東京、原宿に初となる直営店をオープン。

2015年 大阪店、名古屋店オープン。

2017年 コレクションの幅を広げる旗艦店として、GINZA SIXに直営店をオープン。

ブランドデザイナー

八橋佑輔

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クロ 商品の状態 新品、未使用

