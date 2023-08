ニューヨーク発のストリートブランド〈AWAKE NY〉を手がけるAngelo Baque(アンジェロ・バク)と〈ASICS〉のコラボレーションにより誕生した「GEL-NYC」インラインモデルです。

2000年代にリリースされたランニングモデル「GEL-NIMBUS 3」をベースに、〈ASICS〉のアーカイブデザインを組み合わせた機能的かつモダンなデザインが特徴です。

アッパー:天然皮革 人工皮革 合成繊維

ソール:ゴム底

生産国 ベトナム

・メッシュとスウェードレザーを使用したコンビネーションアッパー

・メタリックシルバーパーツのオーバーレイ

・リア/フォアフットに配したGEL™ テクノロジー

・衝撃緩衝材機能を持つFLUIDRIDE テクノロジー

メインカラー···ホワイト、グリーン、シルバー

アシックス スポーツスタイル

ゲルカヤノ スニーカー シューズ 靴

カヤノ

asics アシックス 1201a019-107 GEL-KAYANO 14 ゲル カヤノ スニーカー ホワイト系 シルバー系

NIKE、ナイキ、アディダス、ニューバランス 好きな方にも

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

