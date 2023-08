【待望★】 NIKE WMNS AIR FORCE 1 '07 SE メンズ27.5cm スニーカー

ID:1196

ID:1196【商品説明】【美品】NIKE WMNS AIR FORCE 1 '07 SE GOLD SUEDE ゴールドスエード メンズ27.5cm 紐留めナイキオブジェ スウッシュ DA8302 700⭐︎サイズ/27.5 cm ソール高さ:3(つま先側) 4(かかと側)【個人的評価】使用感は少しありますが傷汚れはなく、インソールも綺麗で清潔感あり、アウトソールは減りもなく、良好な商品です。※箱付き商品#Mfamiy出品商品一覧◎落札後のクレーム、問い合わせの対応しかねますのでしっかりとご理解した上でご購入お願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)◎保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ◎商品の確認はきちんとしていますが、USED品の為、傷、汚れの見落としはご容赦くださいませ。特に状態に敏感な方のご入札はお控えいただけるようにお願いいたします。◎商品のデザイン、状態には個人差がございます◎不明な点がありましたらコメントしていただけますようお願いいたします。◎発送はなるべく早く1〜2日で対応いたします。よろしくお願いいたします( ^ω^ )

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

