激安の A.D.S.R. satchmoサッチモ 03 新品未使用 サングラス/メガネ

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商品の情報 ブランド エーディーエスアール 商品の状態 新品、未使用

日に当たるとかなり薄い水色になり、爽やかでかわいいです。サイドもクリア×ゴールドで綺麗かつ、かわいいデザインとなっています。目は結構透けて見えます。届いたまま保管していたのでジップロックは開けていませんが、素人保管になります。4枚目の全てが入ってのお値段となります。#サングラス

商品の情報 ブランド エーディーエスアール 商品の状態 新品、未使用

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