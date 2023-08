国内外の人気集結！ セリーヌ AES16 マカダム トリオンフ クロスボディ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

タグナンバー SL15

【商品説明】

縦 約20㎝

横 約23㎝

厚さ 約9.5㎝

重さ 622g

ショルダーストラップ長さ 約126cm~136cm

ポケット

内側 2ヶ所

素材…PVC×レザー

色…ブラウン

【状態ランク】

状態ランク…B

N…新品・未使用

S…未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

B…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い

【商品詳細】

全体的に使用感があり、経年劣化も見られます。

ファスナーの開閉、マグネットホックの留まりも問題ありません。

素材のベタ付きはありませんが、防虫剤の臭いがします。

外側表面は若干型崩れがあり、ロゴモチーフにスレがあります。

四つ角、フチ周りはスレがあります。

内側表面はスレとヨゴレがあります。

ポケットは若干のスレがあります。

ファスナーは比較的キレイな状態です。

マグネットホックはメッキハガレがあります。

ストラップはスレ、型崩れ、ヨゴレがあり、金具部分にメッキハガレがあります。

上記にダメージはありますが、普段使いには問題はなくお使い頂ける商品です。

※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※基本的に中古品の為、細かい状態や臭いを気にされる方はご購入をお控え下さい。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

#財布トク

#24000

#セリーヌ

#CELINE

#celine

#ショルダーバッグ

#クロスボディ

#マカダム

#ブラウン

#オシャレ

#おしゃれ

#トリオンフ

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

タグナンバー SL15【商品説明】縦 約20㎝横 約23㎝厚さ 約9.5㎝重さ 622gショルダーストラップ長さ 約126cm~136cmポケット内側 2ヶ所素材…PVC×レザー色…ブラウン【状態ランク】状態ランク…BN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があり、経年劣化も見られます。ファスナーの開閉、マグネットホックの留まりも問題ありません。素材のベタ付きはありませんが、防虫剤の臭いがします。外側表面は若干型崩れがあり、ロゴモチーフにスレがあります。四つ角、フチ周りはスレがあります。内側表面はスレとヨゴレがあります。ポケットは若干のスレがあります。ファスナーは比較的キレイな状態です。マグネットホックはメッキハガレがあります。ストラップはスレ、型崩れ、ヨゴレがあり、金具部分にメッキハガレがあります。上記にダメージはありますが、普段使いには問題はなくお使い頂ける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、細かい状態や臭いを気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。#財布トク#24000#セリーヌ#CELINE#celine#ショルダーバッグ#クロスボディ#マカダム#ブラウン#オシャレ#おしゃれ#トリオンフ

