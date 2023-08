エアジョーダン1トラヴィススコット

サイズ 26.5

試着もしていない新品未使用品です。

別のシューキーパーに入れかえた際に初期のシューキーパーを紛失しております。

その他は全て付属品揃っております。

すり替え防止の為、返金等は致しかねますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

