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【2022?新作】 ヴィクタス硬式木製バット バット

商品の説明

競技の種類···硬式
バットスタンド　Bタイプ
素材···木
ミズノ　ビヨンドマックス　ギガキング　79cm 赤
重さ880
MIZUNOPRO DW-SPRING 3号　値下げ交渉あり
試合で数回使用した程度なので綺麗な状態です。
ケン・グリフィーJr.サイン入りバット
お値下げ可能なのでお申し出ください

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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競技の種類···硬式素材···木重さ880試合で数回使用した程度なので綺麗な状態です。お値下げ可能なのでお申し出ください

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【2022?新作】 ヴィクタス硬式木製バット バット

54分钟前

【2022?新作】 ヴィクタス硬式木製バット バット

¥11,500 ¥9,775

(税込) 送料込み
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ef7efcddb

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ef7efcddb
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ビクタス バット 硬式 木製 メイプル プロモデル ティム・アンダーソン使用モデル 野球 VRWMJA7 ナチュラル×ブラック

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