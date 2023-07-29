品質一番の HUAWEI オリジナル　チタンバンド　22mm 金属ベルト

日本未発売のHUAWEI watch GT3 PRO 用のチタンバンドです。22mm幅です。海外から輸入しました。互換チタンバンドの出来の悪さに我慢できず2023/4月ごろ購入しました。購入価格は35000円ぐらいでした。さすがのHUAWEI製なので精度もチタンの質も安物と全然違い高級感があります。しかもとても軽くて大満足してました。

NOS様専用 腕時計 ブレスレット Forstner Komfit

あまり使ってませんので良く見ましたが目立つ傷は無くとても綺麗な状態です。予備のコマもお付けします。どうぞよろしくお願いします！

商品の情報 ブランド ファーウェイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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