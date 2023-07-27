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【★大感謝セール】 【LITTLEBIG】パープルストライプジャケット テーラードジャケット

商品の説明

去年に購入してもう着なくなったので出品致します。
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中々見ないデザインなので希少だと思います。
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(参考)175cmのがっしり体型で着れました。
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少し汚れがありクリーニングに出せば全然着れるので値段を少し低くさせて頂きます。

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商品のサイズXL(LL)
ブランドリトルビッグ
商品の状態やや傷や汚れあり

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去年に購入してもう着なくなったので出品致します。中々見ないデザインなので希少だと思います。(参考)175cmのがっしり体型で着れました。少し汚れがありクリーニングに出せば全然着れるので値段を少し低くさせて頂きます。

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商品のサイズXL(LL)
ブランドリトルビッグ
商品の状態やや傷や汚れあり

【★大感謝セール】 【LITTLEBIG】パープルストライプジャケット テーラードジャケット

2分钟前

【★大感謝セール】 【LITTLEBIG】パープルストライプジャケット テーラードジャケット

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