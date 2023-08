喜ばれる誕生日プレゼント ノースフェイス 【新品】 マウンテンライトジャケット XL UB NP62236 マウンテンパーカー

ご覧頂きありがとうございます!!

ノースフェイスパープルレーベル インディゴ マウンテンウインドパーカー



ご覧頂きありがとうございます!!◆商品説明THE NORTH FACE Mountain Light Jacketノースフェイス マウンテンライトジャケット2023ss モデル大人気のノースフェイスのマウンテンライトジャケットです!ゴアテックス採用で雨や風、雪でも快適に過ごせます!◆カラーUB ユーティリティブラウン◆型番NP62236 UB◆参考定価41800円◆サイズXLサイズ着丈 77cm身幅 65cm袖丈 94cm◆素材表地ナイロン 100%裏地ポリエステル 100%◆状態タグ付きの新品未使用です。◆発送・全品送料無料です。・基本的に1〜2日で発送致します。・コンパクトに畳んで発送させて頂きます。◆注意事項・コメント無し即購入大歓迎です!・素人保管ですので予めご了承ください。・ペット喫煙者はおりません。その他気になる事がございましたらお気軽にコメント下さい!最後までご覧頂きありがとうございます!!#GORE-TEX#ゴアテックス#マウンテンパーカー

