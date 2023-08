ご覧いただきありがとうございます♡

✿即購入可能

フリマサイト等で見かけない貴重な一点です

1つひとつ丁寧に手織りによって仕上げられ、こだわり抜いたお品物です♪

✿商品名

Khadi and Co カディアンドコー

HIMALAYAN WOOL COAT

ヒマラヤウール ロングコート ベルト付き

⚠︎ 素人撮影のため実物と画像の色が若干異なって見える場合がございますのでご了承ください。

✿サイズ/S

表記サイズはSですが、大きめなのでS〜Lサイズ着用の幅広い方に着用頂けそうです♪

平置き採寸/肩幅約53.5cm 総丈約125cm

身幅(脇下)約58cm 袖丈約21cm

⚠︎素人採寸ですので多少の誤差はあります。

✿状態

10回程度着用しクリーニングに出したあと、保管しておりました。

特に目立った傷や汚れ等はありませんが若干の使用感はございます。

当時店舗で9万円程で購入したかと思います。

本革ベルトは付属品なのか、別で購入したのか思い出せませんがお付けします♡

中古品にご理解頂ける方ご購入よろしくお願いいたします♪

✿商品説明

フランスのファブリックブランドでデザイナーのBess Nielsenさんのブランドです。

ストールで有名なEPICEの立ち上げに携わった方です♪

カディというインドの伝統的織物を使った製品には独自の風合いがあり、とても着心地が良いです。

ウール100%ですが軽い着心地のコートです

軽い見た目で重くなく半袖ですので秋、春着用向けかと思います◎

ベルトをしめてワンピースのようにも♪

ポケット、ウエストデザイン、片側だけ二重になっている身頃のデザインは他になく誰とも被らず、目を惹くデザインです。

とってもとっても可愛いので誰かにお譲りできたらと思います♪

✿出品者より

素人検品ですので見落としなどあるかもしれません。

あくまでも初期傷や保管していた時の匂いなど気にならない方、購入よろしくお願い致しますm(_ _)m

なるべくコンパクトな状態で発送させていただく場合もございますので、ご了承下さいませ。

カディアンドコー カディ&コー khadiandco ジャーナルスタンダード IENA CLASKA 45rpm 北欧暮らしの道具店

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジャーナルスタンダードラックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます♡✿即購入可能フリマサイト等で見かけない貴重な一点です1つひとつ丁寧に手織りによって仕上げられ、こだわり抜いたお品物です♪✿商品名Khadi and Co カディアンドコー HIMALAYAN WOOL COAT ヒマラヤウール ロングコート ベルト付き ⚠︎ 素人撮影のため実物と画像の色が若干異なって見える場合がございますのでご了承ください。✿サイズ/S表記サイズはSですが、大きめなのでS〜Lサイズ着用の幅広い方に着用頂けそうです♪平置き採寸/肩幅約53.5cm 総丈約125cm 身幅(脇下)約58cm 袖丈約21cm⚠︎素人採寸ですので多少の誤差はあります。✿状態10回程度着用しクリーニングに出したあと、保管しておりました。特に目立った傷や汚れ等はありませんが若干の使用感はございます。当時店舗で9万円程で購入したかと思います。本革ベルトは付属品なのか、別で購入したのか思い出せませんがお付けします♡中古品にご理解頂ける方ご購入よろしくお願いいたします♪✿商品説明フランスのファブリックブランドでデザイナーのBess Nielsenさんのブランドです。ストールで有名なEPICEの立ち上げに携わった方です♪カディというインドの伝統的織物を使った製品には独自の風合いがあり、とても着心地が良いです。ウール100%ですが軽い着心地のコートです軽い見た目で重くなく半袖ですので秋、春着用向けかと思います◎ベルトをしめてワンピースのようにも♪ポケット、ウエストデザイン、片側だけ二重になっている身頃のデザインは他になく誰とも被らず、目を惹くデザインです。とってもとっても可愛いので誰かにお譲りできたらと思います♪✿出品者より素人検品ですので見落としなどあるかもしれません。あくまでも初期傷や保管していた時の匂いなど気にならない方、購入よろしくお願い致しますm(_ _)mなるべくコンパクトな状態で発送させていただく場合もございますので、ご了承下さいませ。カディアンドコー カディ&コー khadiandco ジャーナルスタンダード IENA CLASKA 45rpm 北欧暮らしの道具店

