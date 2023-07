ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。○アイテムFURLA フルラ ステイシー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ レザー ロゴ金具 ゴールド金具 ポーチ付き 保存袋付きブランドオークションで購入しました。万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。※必ず評価前にご連絡お願い致します。○サイズタテ25cmヨコ24cmマチ13cmハンドル29cmショルダー102〜114cm平置き実寸。着画はお断りいたします。素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。○状態コバ割れはありますが、目立った傷や汚れなくまだまだご使用いただけます。○カラーイエロー 黄色○素材サフィアーノレザー 革○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号23E3008

