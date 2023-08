50%OFF ニトリ　3人掛けソファー　アルナス トリプルソファ

カラー···グレー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···グレー主な張り地···布・ファブリック機能···アームレスト付 ソファーアルナスKD LGY/LB ライトグレー横幅はアームレスト込みで約176cm、高さは約85cm、奥行き約85 cmです。2021年7月より使用しています。ヘタリもなく美品ですが中古品になりますのでご理解いただける方でお願い致します。カバーはクリーニング済みです。発送にお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。(※6/16発送予定です)

