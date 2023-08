華麗 美品 NIKE AIR JORDAN1 MID ジョーダン スニーカー 25cm スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。

エアジョーダン1 MIDスニーカーです。偉大な歴史をたどる一足。斬新でポップなカラーと素材を組み合わせ、いつの時代も愛されるクラシックなデザインを一新し、新しい個性をプラス。ストリートファッションを象徴する斬新なスタイルです。1度のみ使用の美品になります!

【商品名】

NIKE AIR JORDAN1 MID GS ナイキ エアジョーダン1 ミッド スニーカー シューズ

品番:554725-016

【カラー】

ホワイト × ブラック × ワインレッド

【サイズ】

表記:25cm

【付属品】

なし

出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

即購入大歓迎です、よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

