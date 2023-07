✅2点以上購入で大幅お値下げ可能です

POLO 商品一覧➡️ #ラルフローレンショップ2525

是非他の商品も検討宜しくお願い致します☺︎︎*。

【商品説明】

ラルフローレンのニットカーディガンです✨

お気に入りでストック用に保管してました。

実際の商品を着画で着てる訳ではありませんので

ご安心ください。

サイズは同じなので大きさ参考にしてください。

肌触りが良く気心地良いです◎

春色カラーのピンクにワンポイント刺繍のネイビーが

大人かわいいです♡

他にもラルフローレン出品してますので

宜しければ そちらも検討お願いします。

snow diva さま専用



●商品名

POLO ラルフローレン ケーブルニット カーディガン

●状態

タグ付き新品未使用ですが

保管期間が長かった為 神経質な方は購入御遠慮ください

●サイズ

海外サイズのキッズL

日本サイズでレディースS〜M相当

●カラー

ピンク

✅当店では様々な商品出品しています。

古着系はもちろん、adidasやNIKE、ノースフェイス

トミーヒルフィガー、ラルフローレン、ヴィンテージ

スポーツブランドが中心です。

adidasは人気な花柄デザイン、芸能人着用商品が多いです。

レディースS.M.LからメンズS.M.L〜大きいサイズ

男女兼用のユニセックスなど多彩です✨

✅コスメやネイル系もお安く出品しています。

すぐに売り切れる商品も沢山出品しているので

是非フォロー宜しくお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

春にピッタリ POLO ラルフローレン ケーブルニット カーディガン 美品 .

早めに使用したい場合は、早急に発送可能です!

お気軽にコメントから お申し付けくださいm(_ _)m4

全商品一覧➡️ #ラルフローレンショップ2525

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

